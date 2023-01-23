『SuperDesign 犬 食器、ペット 給食器 、給水器、犬猫用 餌入れ 、犬食器高さ、メラミン製 、滑り止め 取り外し 、食べこぼし、飛【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 24分に出品され03月15日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SuperDesign 犬 食器、ペット 給食器 、給水器、犬猫用 餌入れ 、犬食器高さ、メラミン製 、滑り止め 取り外し 、食べこぼし、飛



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.20 cm

横幅 : 23.19 cm

奥行 : 23.29 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。