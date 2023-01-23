『ENTRAMBIペットバッグ 犬 猫 キャリー バッグ トート スリング 小型犬 中型犬 キャリーケース【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 17時 39分に出品され04月08日 17時 39分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ENTRAMBIペットバッグ 犬 猫 キャリー バッグ トート スリング 小型犬 中型犬 キャリーケース



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 34.60 cm

奥行 : 52.10 cm

重量 : 1.01 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。