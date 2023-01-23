『デサント ゴルフ 半袖シャツ 吸汗速乾 UVCUT UPF50+ ストレッチ ゴルフ DGMVJA14 メンズ OR00(オレンジ) 日本サ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 04時 18分に出品され04月23日 04時 18分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ゴルフ 半袖シャツ 吸汗速乾 UVCUT UPF50+ ストレッチ ゴルフ DGMVJA14 メンズ OR00(オレンジ) 日本サ



【商品説明】

・2023年モデル

・UV CUT(UPF50+)

・ストレッチ

・メイン素材: Polyester-blend

・メーカー品番:DGMVJA14

・吸汗速乾

・素材構成: Polyester-blend



【サイズ】

高さ : 0.10 cm

横幅 : 0.10 cm

奥行 : 0.10 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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