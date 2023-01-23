『並行輸入品 ウエスタン 子供用 カウボーイハット One Size (Elastic Band) ブラウン 154900【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 06時 05分に出品され03月20日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Cowboy・ブラウン One Size (Elastic Band) BFF-26BR/K

・・Color:ブラウンSize:One Size (Elastic Band)

・フェイクフェルト。

・頭囲3〜3/4インチ、つばの長さ3インチ。

・本物に近いスタイルです。

・あらゆるシーンに最適です。