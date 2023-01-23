『並行輸入品 ウエスタン 子供用 カウボーイハット One Size (Elastic Band) ブラウン 154900【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 06時 05分に出品され03月20日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Cowboy・ブラウン One Size (Elastic Band) BFF-26BR/K
・・Color:ブラウンSize:One Size (Elastic Band)
・フェイクフェルト。
・頭囲3〜3/4インチ、つばの長さ3インチ。
・本物に近いスタイルです。
・あらゆるシーンに最適です。
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落札価格7915円
542 入札履歴
終了
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