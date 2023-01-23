『CLUE JR. The Case of the Missing Cake【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 44分に出品され03月05日 19時 44分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CLUE JR. The Case of the Missing Cake



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 26.70 cm

奥行 : 27.90 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ CLUE

JR.

The

Case

of

the

Missing

Cake