『CLUE JR. The Case of the Missing Cake【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 44分に出品され03月05日 19時 44分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CLUE JR. The Case of the Missing Cake
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 26.70 cm
奥行 : 27.90 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7915円
987 入札履歴
終了
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