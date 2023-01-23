『スルー・ジ・エイジズ 日本語版【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 06時 12分に出品され03月29日 06時 12分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スルー・ジ・エイジズ 日本語版



【商品説明】

・Through the Ages

・対象年齢 :14才以上



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 37.10 cm

重量 : 1.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ スルー・ジ・エイジズ

日本語版