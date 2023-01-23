『ココムーン(Coco Moon) ハワイアン キルト ブランケット （Hawaiian Quilt Blankets） (Honu Honi【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 14時 23分に出品され04月09日 14時 23分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ココムーン(Coco Moon) ハワイアン キルト ブランケット （Hawaiian Quilt Blankets） (Honu Honi



【商品説明】

・お手入れについて：洗濯機での洗濯可能（３０以下） ※漂白剤は使用不可・アイロン不可 ※低温でのタンブル乾燥可

・サイズ：約120 cm x 120 cm

・原産国：ハワイデザイン・中国製

・素材：レーヨン100%



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。