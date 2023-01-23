『ルクス PU テープハンドル トート 大容量 2way tby1910p-00s ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 46分に出品され03月19日 14時 46分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルクス PU テープハンドル トート 大容量 2way tby1910p-00s ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: 2way
・タテ29cmxヨコ(上部47cmx底部24cm)xマチ25cm
・ポケットの数:6(外側0/内側6)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: マグネット
・表地: 合成皮革
・重量:940g
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 34.40 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7915円
440 入札履歴
終了
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