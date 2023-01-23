『ルクス PU テープハンドル トート 大容量 2way tby1910p-00s ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 46分に出品され03月19日 14時 46分に終了予定です。即決価格は7,915円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルクス PU テープハンドル トート 大容量 2way tby1910p-00s ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: 2way

・タテ29cmxヨコ(上部47cmx底部24cm)xマチ25cm

・ポケットの数:6(外側0/内側6)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: マグネット

・表地: 合成皮革

・重量:940g



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 34.40 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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