『プラステン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 05時 06分に出品され04月27日 05時 06分に終了予定です。即決価格は7,914円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラステン



【商品説明】



X0015CYZKS

【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 38.80 cm

重量 : 850.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ プラステン