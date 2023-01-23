『デノン Denon AHC630W 完全ワイヤレス・インイヤーヘッドホン ブラック AHC630WBKEM【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 34分に出品され03月26日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,914円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デノン Denon AHC630W 完全ワイヤレス・インイヤーヘッドホン ブラック AHC630WBKEM



【商品説明】

・10mm ダイナミックドライバー

・AAC / SBC対応

・シンプルで使いやすいタッチセンサー

・デノンHi-Fiサウンド

・リモートワークにも便利な通話機能

・周波数帯: 2.4GHz

・技適マーク認証済み商品



【サイズ】

高さ : 5.30 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 16.60 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。