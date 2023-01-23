『デノン Denon AHC630W 完全ワイヤレス・インイヤーヘッドホン ブラック AHC630WBKEM【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 34分に出品され03月26日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,914円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デノン Denon AHC630W 完全ワイヤレス・インイヤーヘッドホン ブラック AHC630WBKEM
【商品説明】
・10mm ダイナミックドライバー
・AAC / SBC対応
・シンプルで使いやすいタッチセンサー
・デノンHi-Fiサウンド
・リモートワークにも便利な通話機能
・周波数帯: 2.4GHz
・技適マーク認証済み商品
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 11.70 cm
奥行 : 16.60 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7914円
757 入札履歴
終了
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