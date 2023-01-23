『手すり付き玄関台60 足腰 サポート 立つ 杖 手すり付き 寝室 玄関 居間 シニア 介護 敬老の日 リハビリ 横倒れ防止 玄関踏み台【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 15時 39分に出品され04月14日 15時 39分に終了予定です。即決価格は7,914円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品サイズ：

約 横幅700×奥行350×高さ785mm

踏板高さ：約17.5cm



梱包サイズ：

約 横幅690×奥行370×高さ240mm



重量：約 7.5kg



耐荷重：約 100kg



材質：

本体・手すり天然木（ラバーウッド）

アジャスター：ABS樹脂

滑り止め部：PP樹脂



カラー：ブラウン



形式：組立品



備考：がたつきを抑える、アジャスター付き



納期

通常、ご注文確認後2〜3営業日以内に発送可能です。ご注文のタイミングにより在庫欠品中の場合がございます。在庫欠品時は次回入荷予定日を確認の上、ご連絡させていただきます。その上でお待ちいただく、もしくはキャンセルのどちらかをご選択下さいませ。

