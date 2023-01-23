『グローリーフィッシュプラス NEOS (グローリーフィッシュ プラス ネオス) バーサタイル (バーサタイル S66-2)【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 22時 30分に出品され04月06日 22時 30分に終了予定です。即決価格は7,914円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 全長：6フィート6インチ / 継数(本)：2 / 仕舞寸法(cm)：102

パワー：ML

先径(mm)：1.2 / 自重(g)：72

対応ルアー(g)：0.6〜7

カーボン含有率(%)：98