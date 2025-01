BD/ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-Rule the Stage/ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rule t..(Blu-ray+CD) (初回限定版)【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-Rule the Stage (ヒプノシスマイクディビジョンラップバトルルールザステージ ひぷのしすまいくでぃびじょんらっぷばとるるーるざすてーじ)

2023年4月26日 発売





BD:1

1.かつての友(スローバージョン)(第一幕)

2.Bright & Dark(第一幕)

3.クソ親父のクソ説法(第一幕)

4.三位一体 Bad Ass Temple(第一幕)

5.Shinjuku Big City Of Dreams(第一幕)

6.獄と寂雷(第一幕)

7.襲撃(第一幕)

8.理由なき戦い(第一幕)

9.かつての友(リフレイン)(第一幕)

10.弁護士・天国獄(第一幕)

11.My Home Our Home(第一幕)

12.かつての友(ロングバージョン)(第一幕)

13.リーダーの資質(第一幕)

14.マイ・ヒーロー(第一幕)

15.理由なき戦いの意味(第一幕)

16.殴り合いの先の真実(第一幕)

17.Bright & Dark(End ver.)(第一幕)

18.D.D.B Performance(第二幕)

19.三位一体 Bad Ass Temple(第