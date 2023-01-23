『Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グラファイト 34【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 23時 47分に出品され03月30日 23時 47分に終了予定です。即決価格は7,914円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フィンランド・ポムッパが作るフリースセーター。 柔らかくて伸縮性があるので動きやすい!! Jumppa Pomppaは 背中部分は上質なフリースを採用しており、 お腹周りは伸縮性がある生地を採用している。 軽くて、伸縮性があるのでとても着せやすく、 何よりとても動きやすい。 ちょっとしたお出掛けに!! レインコートの下に着るとすごく温かいはず!! 動きやすくて、軽いJumppaだが、 上部はフリー ...
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落札価格7914円
228 入札履歴
終了
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