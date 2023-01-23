『（正規品）エスコ Rc 2” x 500mm フレキシブルチューブ（ユニオン式/SUS） ESCO バイク 車 自動車 自転車【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 00時 40分に出品され04月15日 00時 40分に終了予定です。即決価格は7,914円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：エスコ / ESCO

商品名：Rc 2” x 500mm フレキシブルチューブ（ユニオン式/SUS）



メーカー品番：EA469EB-20

JANコード：4548745170399



材質…チューブ：SUS304、ユニオン：FCMB使用圧力…1.0MPaねじサイズ（Rc）…2”長さ…500mm ※画像はイメージです。

カテゴリ 車、バイク、自転車

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