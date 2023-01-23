『KATO Nゲージ クモユニ74 0 湘南色 M 4863-1 鉄道模型 電車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 19時 43分に出品され03月16日 19時 43分に終了予定です。即決価格は7,914円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ クモユニ74 0 湘南色 M 4863-1 鉄道模型 電車



【商品説明】

・80系、111系、113系、153系と多彩な連結相手に対応できるよう、台車マウントのアーノルドカプラーを装備。

・クモユニ74の000~011をプロトタイプに製品化。大きなヘッドライトが印象的です。車体の隅部にRのついた、前期形の特徴的な車体を的確に再現。



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 4.20 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。