『MEADE 天体望遠鏡アクセサリー 2インチミラー/2インチバレル変換アダプター #918A 161241【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 14時 37分に出品され03月26日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,914円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ミード」より引用"
【商品名】
MEADE 天体望遠鏡アクセサリー 2インチミラー/2インチバレル変換アダプター #918A 161241
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 15.20 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7914円
147 入札履歴
終了
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