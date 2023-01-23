Yinyoo 中華 イヤホン 有線 イヤモニ KBEAR ormosia 紅豆 イアフォン 10mm複合振動板 2BA ハイブリッド イヤホ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Yinyoo 中華 イヤホン 有線 イヤモニ KBEAR ormosia 紅豆 イアフォン 10mm複合振動板 2BA ハイブリッド イヤホ



【商品説明】

・【1DD+2BA 原音に忠実な高音質】高音から重低音まで立体的で迫力のあるサウンドで、音楽を最大限に楽しみます。高音質で音楽を再生されて、臨場感が高い。音は非常にクリアで、低音も主張が激しすぎなく、ボーカルにも絶妙な距離感で楽器や打ち込み音源と上手く分離しています。イヤホンの常識を覆すようなとても完成度の高いイヤホンです。

・【スタイリッシュなパッケージデザイン】 パッケージデザインにはチャイナドレスやチャイナレッド、幾何学模様を大胆に使用。チャイナドレスのボタンをスマートにデザインしてイヤホンに。

・【リケーブル可能有線イヤホン】本イヤホンは高品質の銀メッキ銅を使用して、脱着式で他の気に入るアク



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 16.50 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。