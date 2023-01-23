『レースグローブ フェザーグローブ ゴールド 衣装 ファッション フィンガーレスグローブ 羽根付き フェザー付き ドレス バーレスク ゴシック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 15時 33分に出品され03月20日 15時 33分に終了予定です。即決価格は7,914円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

レースグローブ フェザーグローブ ゴールド 衣装 ファッション フィンガーレスグローブ 羽根付き フェザー付き ドレス バーレスク ゴシック



【商品説明】

・ブラック羽根とゴールドレースがクラシカルな衣装用アームカフスです。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ レースグローブ

フェザーグローブ

ゴールド

衣装

ファッション

フィンガーレスグローブ

羽根付き

フェザー付き

ドレス

バーレスク

ゴシック