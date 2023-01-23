『ジャックバニー 定番商品 ぬいぐるみヘッドカバー (フェアウェイウッド用・うさぎ型) / ゴルフ FW / 262-1984721 030_【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 11分に出品され03月25日 15時 11分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャックバニー 定番商品 ぬいぐるみヘッドカバー (フェアウェイウッド用・うさぎ型) / ゴルフ FW / 262-1984721 030_



【商品説明】

・メイン素材: 100% ポリエステル

・ユニセックス商品

・留め具の種類: 該当なし



【サイズ】

高さ : 9.14 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 33.78 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。