『イーストボーイ ボストンバッグ シュシュ ボストン60ｃｍ ガールズ シロ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 32分に出品され03月18日 05時 32分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イーストボーイ ボストンバッグ シュシュ ボストン60ｃｍ ガールズ シロ



【商品説明】

・サブバッグ:タテ39cmxヨコ35.5cm/持ち手の全長:21cm/重量:100g

・ショルダーストラップ付き(全長132cm)

・タテ35cmxヨコ60cmxマチ24cm

・ポケットの数:10(外側5/内側5)

・持ち手の全長:42cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 合繊

・重量:770g



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 38.29 cm

奥行 : 62.50 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。