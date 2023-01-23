『昭和30年代の歌謡曲 [CD](中古品)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 24分に出品され03月15日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 (中古品)

昭和30年代の歌謡曲 [CD]



【メーカー名】

日本コロムビア



【メーカー型番】

オムニバス



【ブランド名】

コロムビアミュージックエンタテインメント



【商品説明】

昭和30年代の歌謡曲 [CD]



※画像にありましても帯をお付けできる保証はございません。予めご了承ください。





お届け：受注後に再メンテ、梱包します。到着まで3日〜10日程度とお考え下さい。

カテゴリ CD、音楽ソフト、チケット

その他 タグ 昭和30年代の歌謡曲

[CD](中古品)