『ASUS ROG Strix Arion (SSDケース) ドライバー 不要 USB-C to C 、 USB-C to Aケーブル サーマ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 16時 21分に出品され04月02日 16時 21分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ASUS ROG Strix Arion (SSDケース) ドライバー 不要 USB-C to C 、 USB-C to Aケーブル サーマ



【商品説明】

・ASUS Auraシステム要件： Windows 10/8 64ビット

・OSの互換性： Windows 7以降 / Mac OS X 10.6以降

・SSDの互換性：M.2（Mキー）PCIe（NVMe）SSD、2280、2260、2242、または2230フォームファクター

・インタフェース：USB 3.2 Gen 2 Type-C（USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0と互換性があります）

・ケーブル：USB Type-CからType-C USB Type-CメスからType Aオス

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・寸法：124.57 mm（長さ）x 47.76



【サイズ】

高さ : 4.39 cm

横幅 : 14.50 cm

奥行 : 18.11 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。