『ASUS ROG Strix Arion (SSDケース) ドライバー 不要 USB-C to C 、 USB-C to Aケーブル サーマ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 16時 21分に出品され04月02日 16時 21分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASUS ROG Strix Arion (SSDケース) ドライバー 不要 USB-C to C 、 USB-C to Aケーブル サーマ
【商品説明】
・ASUS Auraシステム要件： Windows 10/8 64ビット
・OSの互換性： Windows 7以降 / Mac OS X 10.6以降
・SSDの互換性：M.2（Mキー）PCIe（NVMe）SSD、2280、2260、2242、または2230フォームファクター
・インタフェース：USB 3.2 Gen 2 Type-C（USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0と互換性があります）
・ケーブル：USB Type-CからType-C USB Type-CメスからType Aオス
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・寸法：124.57 mm（長さ）x 47.76
【サイズ】
高さ : 4.39 cm
横幅 : 14.50 cm
奥行 : 18.11 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
高級版ipad air キーボード ケース 第5世代 第4世代 日本語配列 ipad pro キーボード付きケース11インチ 第1世代 第2
¥ 7901
プリンストン 10in1 USB Type-C ドッキングステーション（PD60W対応/4K出力/マルチディスプレイ） PUD-CDOC10
¥ 7900
アーケードゲーム USBスティックボタンコントローラー PC用 8ボタンゲームジョイスティックハン
¥ 7881
電源タップ BOX型 2m 3ピン 8個口 一括手元スイッチ 磁石付 抜け止め T-H0520TSR エレコム 1個（直送品）
¥ 7875
延長コード 電源タップ 2m 3ピン 8個口 雷ガード マグネット付 抜け止め 抜け止め T-H0620KFR エレコム 1個（直送品）
¥ 7875
電源タップ BOX型 ノイズフィルター 2m 3ピン 8個口 スイッチ付 雷ガード 磁石付 T-H0520SKFR エレコム 1個（直送品）
¥ 7875
直接感熱紙 白地黒発色 728 幅728mm×長30.3m PPDIPBK728(代引不可)
¥ 7873
StarTech.com 1U 伸縮式サポートアングル サーバーラック対応ラックマウントレール EIA/ECA-310準拠 耐荷重90kg
¥ 7873
I/Oデータ USB3.1 Gen1（USB 3.0）/2.0 外付けハードディスク 1.0TB（ブラック） HDCZ-UT1KC
¥ 7872
サンワサプライ セミハードPCケース BAG-EVA7BKN メーカー在庫品
¥ 7869
サンワサプライ セミハードPCケース BAG-EVA6BKN メーカー在庫品
¥ 7869
パナソニック ブルーレイディスク 国産 録画用4倍速 50GB(片面2層 追記型) 10枚パック Romance LM-BR50L10RN
¥ 7869
3drose Aキュートヨークシャー・テリア犬with a図面効果マウスパッド( MP _ 201113?_ 1?)
¥ 7869
ニキシー管時計、電子USB電源ヴィンテージシミュレーションDIY RGB準グロー管時計デジタル目覚まし時計、バーの雰囲気の装飾用
¥ 7868
ニキシー管時計ギフトLEDヴィンテージ木製ベースバー雰囲気メープル用
¥ 7868
ロアス OAチェア チャコールグレー×ブラック RZC-S12CGY 肘なし
¥ 7862
ARCHISS モニタ裏に取付可能USB-C 接続 ドック HDMI (4K対応) / USB/LAN/USB PD 充電/オーディオジャッ
¥ 7855
3M プライバシーフィルター 覗き見防止 セキュリティ 個人情報保護 紫外線カット ノートPC用 PF12.1W ZS
¥ 7854
落札価格7913円
511 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！