『Dell Genuine AX510 Entry Flat Panel Stereo Sound Bar， 1908FP by Dell 並【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 04時 34分に出品され04月04日 04時 34分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Dell Genuine AX510 Entry Flat Panel Stereo Sound Bar， 1908FP by Dell 並



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 15.30 cm

奥行 : 37.10 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。