PetSafe 3 in 1 犬 ハーネス 小型犬 引っ張り防止 調整簡単 抜けない 耐久性が高い 夜間反射 車の中で安全 (XS グリーン【お歳暮】

商品情報

【商品名】

PetSafe 3 in 1 犬 ハーネス 小型犬 引っ張り防止 調整簡単 抜けない 耐久性が高い 夜間反射 車の中で安全 (XS グリーン



【商品説明】

・パッド付き

・反射板付き

・調節可能



【サイズ】

高さ : 13.49 cm

横幅 : 16.89 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【食品等の賞味期限について】

※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。



【サイズ/色について】

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