『ニッソー SQポンプ SQ-15SK M サイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 20時 24分に出品され04月08日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニッソー SQポンプ SQ-15SK M サイズ



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :12×11×23cm

・本体重量:0.78kg



【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 22.90 cm

重量 : 730.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。