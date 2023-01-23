『クプレラ ベニソン&スイートポテト キャット 4.54kg(10ポンド)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 08時 20分に出品され03月04日 08時 20分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クプレラ ベニソン&スイートポテト キャット 4.54kg(10ポンド)



【商品説明】

・原産国:オーストラリア

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24×16×51cm

・本体重量:4540g



【サイズ】

高さ : 14.10 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 43.70 cm

重量 : 4.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。