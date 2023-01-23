『GULL(ガル) 男女兼用 ダイビンググローブ 3mm スキンフィットグローブ (ブラック/Sサイズ) 「GA-5580【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 34分に出品され03月30日 00時 34分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GULL(ガル) 男女兼用 ダイビンググローブ 3mm スキンフィットグローブ (ブラック/Sサイズ) 「GA-5580



【商品説明】

・カラー：ブラック

・生地厚3mmで内側はチャコールカラーSCS素材により保温性抜群 ドライスーツの必需品

・素材：3mmジャージ＋SCS



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。