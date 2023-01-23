『Ugears ユーギアーズ Trimaran Merihobus トリマランヨット 70059 木製 パズル 船 乗り物 接着剤不要 立体【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 13時 37分に出品され05月01日 13時 37分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Ugears ユーギアーズ Trimaran Merihobus トリマランヨット 70059 木製 パズル 船 乗り物 接着剤不要 立体



【商品説明】

・UGEARSは優しくて洗練されたトリマランヨット・メリホブス号と旅立つ中で感じる、ふんわりと平和な港を出て楽しい海洋機械の冒険にあなたを招待します。

・ugearsmodels.jp

・サイズ : 410*235*560ｍｍ パッケージ サイズ : 375*170*35ｍｍ パーツ数 : 237

・接着剤は不要です。

・自然素材の木材を使用。



【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 17.10 cm

奥行 : 37.29 cm

重量 : 910.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。