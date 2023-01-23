『Hape(ハペ) さかみちシティレールセット E3730【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 09時 49分に出品され04月20日 09時 49分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hape(ハペ) さかみちシティレールセット E3730
【商品説明】
・世界60か国以上で愛される知育玩具、ハペのおもちゃ
【サイズ】
高さ : 12.70 cm
横幅 : 36.19 cm
奥行 : 48.26 cm
重量 : 2.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7913円
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終了
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