『KATO Nゲージ 113系 1000番台 横須賀・総武快速線 4両増結セット 10-1802 鉄道模型 電車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 05時 58分に出品され03月03日 05時 58分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ 113系 1000番台 横須賀・総武快速線 4両増結セット 10-1802 鉄道模型 電車



【商品説明】

・113系0番台とは異なる外観や、他車と車体断面が異なるサロ110、『化けサロ』が組み込まれた国鉄末期頃の姿をお楽しみいただける製品です。

・KATOのNゲージ車両、113系1000番台 横須賀・総武快速線 4両増結セットです。

・原産国:日本

・往年の首都圏の賑わいを再現する上で欠かせない車両です。



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。