『リヒトラブ キーケース スリム クロネコ A7785-3 ×10 セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 15時 40分に出品され03月10日 15時 40分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リヒトラブ キーケース スリム クロネコ A7785-3 ×10 セット



【商品説明】

・【入れる時】 吊り下げリングを引き上げると綺麗に納まります

・【収容】 ナスカン3個

・【取り付け時】 本体内部のシリコンリングを下にさげるとスムーズに取り付ける事ができます

・【商品】 カギをスリムに持ち運べるキーケース



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ リヒトラブ

キーケース

スリム

クロネコ

A7785-3

×10

セット