『BEAURE ヴュレ B-0003 本革 ラウンド長財布 タッセル レディース ラベンダー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 17時 56分に出品され03月31日 17時 56分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BEAURE ヴュレ B-0003 本革 ラウンド長財布 タッセル レディース ラベンダー



【商品説明】

・ふんわり柔らかい質感

・チャームは取り外し可能

・大きく開いて使いやすい



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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