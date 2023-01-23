『エステプロ・ラボ Cramel Detoc Harb Tea Pro キャラメルデトック ハーブティー プロ 3g × 30包 3箱セット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 06時 55分に出品され04月02日 06時 55分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エステプロ・ラボ Cramel Detoc Harb Tea Pro キャラメルデトック ハーブティー プロ 3g × 30包 3箱セット



【商品説明】



CMR-X00BXX2SZ8

【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 29.20 cm

奥行 : 32.20 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。