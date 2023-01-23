『エスエスケイ 野球 少年軟式グローブ オールラウンド用 ボーイズ 低学年向けグラブ L SMJG2415 90【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 11時 30分に出品され03月19日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エスエスケイ 野球 少年軟式グローブ オールラウンド用 ボーイズ 低学年向けグラブ L SMJG2415 90



【商品説明】

・利き手：右投げ用 (LH)、左投げ用 (RH)素材：表革/天然皮革製(豚革)背面/合成皮革製レングス：L(135cm～150cm/小学校4～6年生向け)原産国：中国

・カラー：９０

・利き手：ＲＨ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。