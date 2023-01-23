『FINIS(フィニス)PDFフィン Sサイズ(19.0cm-21.0cm)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 10時 42分に出品され04月09日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,913円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FINIS(フィニス)PDFフィン Sサイズ(19.0cm-21.0cm)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.37 cm

横幅 : 15.49 cm

奥行 : 22.10 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。