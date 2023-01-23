『青葉 トコちゃんベルトII 紺 Sサイズ＋トコちゃんアンダーベルト RENEW Sサイズ 2点【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 22時 40分に出品され05月02日 22時 40分に終了予定です。即決価格は7,912円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

青葉 トコちゃんベルトII 紺 Sサイズ＋トコちゃんアンダーベルト RENEW Sサイズ 2点



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 25.40 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。