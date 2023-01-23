『【SALE】HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート 対辺寸法19mm ( 6630D-19 ) HAZET社【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 17分に出品され03月21日 07時 17分に終了予定です。即決価格は7,912円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [特長]

14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。

[仕様]

差込角(mm)：14×18用

全長(mm)：65.3

対辺寸法(mm)：19

[材質／仕上]

クロムバナジューム