『プラッシュパピー プラッシュパピーSH010 ハーバルホワイトニング シャンプー 1L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 20時 24分に出品され04月27日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,912円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラッシュパピー プラッシュパピーSH010 ハーバルホワイトニング シャンプー 1L
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×4×28cm
・本体重量:1kg
CMR-X00MC7HFEI
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 14.20 cm
重量 : 1.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7912円
921 入札履歴
終了
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