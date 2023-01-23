『プラッシュパピー プラッシュパピーSH010 ハーバルホワイトニング シャンプー 1L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 20時 24分に出品され04月27日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,912円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラッシュパピー プラッシュパピーSH010 ハーバルホワイトニング シャンプー 1L



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×4×28cm

・本体重量:1kg

CMR-X00MC7HFEI

【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 14.20 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。