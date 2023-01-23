『ottostyle.jp 木登りキャットポール 猫タワー 猫爪とぎ 昇降ステップ 幅広な丸形ステップでゆっくり休憩 突っ張り式 紐巻き支柱【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 15時 50分に出品され03月08日 15時 50分に終了予定です。即決価格は7,912円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ottostyle.jp 木登りキャットポール 猫タワー 猫爪とぎ 昇降ステップ 幅広な丸形ステップでゆっくり休憩 突っ張り式 紐巻き支柱
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 36.00 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 11.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7912円
135 入札履歴
終了
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