『フローフォールド(Flowfold) アウトドア ミニクロスボディバッグ (リミテッド) ヘザーグレー FFSXB92840【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 32分に出品され03月08日 05時 32分に終了予定です。即決価格は7,912円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フローフォールド(Flowfold) アウトドア ミニクロスボディバッグ (リミテッド) ヘザーグレー FFSXB92840



【商品説明】

・サイズ:14.5×21.5cm

・原産国:アメリカ

・素材:ジェットブラック、ネイビー/ポート:X-Pac(超軽量で最も優れた強度と重量比を持つ耐水性生地)ヘザーグレー:LiteSkin(軽量で頑丈な耐摩耗性に優れたセイルクロス/不織布)

・重量:60g



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。