『Effect Audio Studio Thor Copper Ultimate Ears 交換用アップグレード・ケーブル 10PRO，【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 01時 30分に出品され04月06日 01時 30分に終了予定です。即決価格は7,912円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他AV周辺機器

【商品名】

Effect Audio Studio "Thor Copper" Ultimate Ears 交換用アップグレード・ケーブル 10PRO， 10VI， 3 Studio， AL UHP336 対応



【商品説明】

・BuyJapan

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 1.70 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

セラーコードX00FGU5K1S