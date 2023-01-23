『広田ゴルフ ロジャーキング ゴルフスイング練習機 スイングドクター ウェッジ バージョン 柔らかシャフト イエロー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 01時 13分に出品され03月29日 01時 13分に終了予定です。即決価格は7,912円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

広田ゴルフ ロジャーキング ゴルフスイング練習機 スイングドクター ウェッジ バージョン 柔らかシャフト イエロー



【商品説明】

・35.25インチ

・広田ゴルフ ロジャーキング スイングドクター ウェッジ

・待望のウェッジバージョン より柔らかシャフトヴァージョン

・柔らかいシャフトでプロスイングを身につける

・番手：ウェッジ (ヘッドモデルは生産時期により変更になる場合があります。)





【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。