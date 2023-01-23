『広田ゴルフ ロジャーキング ゴルフスイング練習機 スイングドクター ウェッジ バージョン 柔らかシャフト イエロー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 01時 13分に出品され03月29日 01時 13分に終了予定です。即決価格は7,912円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
広田ゴルフ ロジャーキング ゴルフスイング練習機 スイングドクター ウェッジ バージョン 柔らかシャフト イエロー
【商品説明】
・35.25インチ
・広田ゴルフ ロジャーキング スイングドクター ウェッジ
・待望のウェッジバージョン より柔らかシャフトヴァージョン
・柔らかいシャフトでプロスイングを身につける
・番手：ウェッジ (ヘッドモデルは生産時期により変更になる場合があります。)
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7912円
816 入札履歴
終了
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