『WINTECH 録画/録音機能付き2.8インチ液晶ポータブルワンセグテレビ（AM/FM搭載） TVR-L39M ブラック 防災機能【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 22時 26分に出品され03月27日 22時 26分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WINTECH 録画/録音機能付き2.8インチ液晶ポータブルワンセグテレビ（AM/FM搭載） TVR-L39M ブラック 防災機能
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 16.50 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
WINTECH 録画/録音機能付き2.8インチ液晶ポータブルワンセグテレビ（AM/FM搭載） TVR-L39M ブラック 防災機能
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落札価格7911円
127 入札履歴
終了
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