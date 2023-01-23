『WINTECH 録画/録音機能付き2.8インチ液晶ポータブルワンセグテレビ（AM/FM搭載） TVR-L39M ブラック 防災機能【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 22時 26分に出品され03月27日 22時 26分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WINTECH 録画/録音機能付き2.8インチ液晶ポータブルワンセグテレビ（AM/FM搭載） TVR-L39M ブラック 防災機能



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。