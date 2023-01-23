『ビクセン (Vixen) マルチモノキュラー H6×16 日本製 美術鑑賞 11053 ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 30分に出品され03月24日 03時 30分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビクセン (Vixen) マルチモノキュラー H6×16 日本製 美術鑑賞 11053 ブラック



【商品説明】

・ピント合わせも簡単。すばやくピントを合わせることができます。

・手のひらの中にすっぽりと納まるミニサイズモノキュラー。美術鑑賞や会議、講演会、セミナーなどビジネスアイテムとしておすすめです。

・約25?の至近距離から見ることができます。倍率は見やすい6倍です。



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 4.80 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。