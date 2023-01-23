『ダンノ(DANNO) ラダーシートDX D7216【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 13時 26分に出品され03月10日 13時 26分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダンノ(DANNO) ラダーシートDX D7216



【商品説明】

・サイズ:巾90×長さ300cm×厚み4mm、マス/タテ28×ヨコ28cm

・素材:PER(ポリマー環境樹脂)

・重量:2.6kg

X07QWXCWGH

【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 91.00 cm

重量 : 2.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。