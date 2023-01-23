『ダンノ(DANNO) ラダーシートDX D7216【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 13時 26分に出品され03月10日 13時 26分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダンノ(DANNO) ラダーシートDX D7216
【商品説明】
・サイズ:巾90×長さ300cm×厚み4mm、マス/タテ28×ヨコ28cm
・素材:PER(ポリマー環境樹脂)
・重量:2.6kg
X07QWXCWGH
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 91.00 cm
重量 : 2.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7911円
200 入札履歴
終了
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