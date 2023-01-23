『キャスコ(Kasco) クラブヘッド ドルフィンウェッジストレートタイプ DW-118HEAD シルバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 15時 36分に出品され03月05日 15時 36分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャスコ(Kasco) クラブヘッド ドルフィンウェッジストレートタイプ DW-118HEAD シルバー
【商品説明】
・バンス角:トゥ 0.0 センター:7.0 ヒール:3.0
・ライ角:63.5
・ロフト角:60
・対象シーズン: オールシーズン
・発売年・モデルイヤー: 2018
・素材:軟鉄
・部門名: ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7911円
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終了
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