『GRAPHITE DESIGN(グラファイトデザイン) Tour AD AD-75 アイアン シャフト #10 ノーマルカラー フレックス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 02時 13分に出品され03月12日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GRAPHITE DESIGN(グラファイトデザイン) Tour AD AD-75 アイアン シャフト #10 ノーマルカラー フレックス S
【商品説明】
・Butt径:15.05
・Tip径:9.10mm
・キックポイント:中調子
・シャフト重量:80g
・トルク:2.8
・性別:男性
・製品長さ:905mm
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落札価格7911円
993 入札履歴
終了
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