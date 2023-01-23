『GRAPHITE DESIGN(グラファイトデザイン) Tour AD AD-75 アイアン シャフト #10 ノーマルカラー フレックス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 02時 13分に出品され03月12日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GRAPHITE DESIGN(グラファイトデザイン) Tour AD AD-75 アイアン シャフト #10 ノーマルカラー フレックス S



【商品説明】

・Butt径:15.05

・Tip径:9.10mm

・キックポイント:中調子

・シャフト重量:80g

・トルク:2.8

・性別:男性

・製品長さ:905mm