『EQUALS イコールズ WALL テレビスタンド V2・V3・V5・S1対応棚板 ラージサイズ(幅47cmx奥行41.5cm) サテンホワ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 13時 59分に出品され05月11日 13時 59分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EQUALS イコールズ WALL テレビスタンド V2・V3・V5・S1対応棚板 ラージサイズ(幅47cmx奥行41.5cm) サテンホワ



【商品説明】

・【サイズ】幅47cm x 奥行41.5cm x 厚み（前/後）20/45mm・重量：約4kg

・【素材】スチール

・テレビスタンド WALL TV STAND V2/V3/V5/S1 対応棚板

・完成品



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 4.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。