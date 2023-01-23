『Bitz(ビッツ) プランター フラワーポット 鉢カバー バスケット 収納カゴ 花鉢 D14xH12.5cm 11242 アンバー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 15分に出品され03月14日 15時 15分に終了予定です。即決価格は7,911円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bitz(ビッツ) プランター フラワーポット 鉢カバー バスケット 収納カゴ 花鉢 D14xH12.5cm 11242 アンバー



【商品説明】

・14x14xH12.5cm

・素材：ストーンウェア

・観葉植物やハーブポットに程良いサイズです。



【サイズ】

高さ : 15.10 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 20.30 cm

重量 : 1.19 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。